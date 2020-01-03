10-е годы были ужасными, но 20-е будут даже хуже – WP

Новое десятилетие может стать еще хуже для мира из-за тенденций, которые наблюдались в 2010-х годах.

Обозреватель Washington Post Макс Бут считает, что прошлому десятилетию должны дать название ужасные 10-е, поскольку миру не удалось разобраться с крупнейшими экзистенциальными угрозами.

И поэтому 20-е годы XXI ст. могут стать даже хуже 10-х.

В качестве примера, Бут приводит то, что в 2010-х годах произошло большое количество масштабных пожаров. В частности, в Австралии вспыхнул худший лесной пожар за всю историю, от которого уже погибли около 480 млн животных.

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Кроме того, глобальное потепление остается значительной проблемой в мире, а страны, которые больше всего загрязняют атмосферу Земли, до сих пор не сделали ничего для решения проблемы.

Но самая большая проблема 10-х заключается в том, что наблюдалась эрозия свободы и подъем экстремизма. Стоит только посмотреть на правление главы Китая Си Цзиньпина, подтверждающее антидемократические тенденции.

Также проблемы наблюдаются в верховенстве закона, ведь из-за вторжения РФ в Украину вся система находится на грани смерти.

Однако обозреватель считает, что в 10-х были не только негативные моменты. Так, в 22 странах мира признали однополые браки, а уровень экстремальной бедности в мире снизился на половину.

К слову, в Австралии во время празднования Нового года собрали пожертвования для пострадавших от лесных пожаров.