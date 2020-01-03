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Факти / Світ

10-ті роки були жахливими, але 20-ті будуть навіть гіршими – WP

Нове десятиріччя може стати ще гіршим для світу через тенденції, які спостерігалися у 2010-х роках.

2020 рік

Оглядач Washington Post Макс Бут вважає, що минулому десятиріччю мають дати назву жахливі 10-ті, оскільки світу не вдалося розібратися з найбільшими екзистенційними загрозами.

І через це 20-ті роки XXI ст. можуть стати навіть гіршими за 10-ті.

Як приклад, Бут наводить те, що у 2010-х роках сталася велика кількість масштабних пожеж. Зокрема, в Австралії спалахнула найгірша лісова пожежа за всю історію, від якої вже загинуло близько 480 млн тварин.

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Крім того, глобальне потепління залишається значною проблемою у світі, а країни, які найбільше забруднюють атмосферу Землі, досі не зробили нічого для вирішення проблеми.

Але найбільша проблема 10-х полягає у тому, що спостерігалася ерозія свободи і підйом екстремізму. Варто лише подивитися на правління голови Китаю Си Цзиньпіна, яке підтверджує антидемократичні тенденції.

Також проблеми спостерігаються у верховенстві закону, адже через вторгнення РФ в Україну уся система знаходиться на межі смерті.

Проте оглядач вважає, що у 10-х були не тільки негативні моменти. Так, у 22 країнах світу визнали одностатеві шлюби, а рівень екстремальної бідності у світі знизився на половину.

До слова, в Австралії під час святкування Нового року зібрали пожертви для постраждалих від лісових пожеж.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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