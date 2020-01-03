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Факты / Мир

Киев против “актов мести” на Ближнем Востоке – заявление МИД

Киев призывает от “любых актов мести”, которые могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

МЗС України

Министерства иностранных дел Украины прокомментировало эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Киев обеспокоен атаками на базу операции Несокрушимая решительность и посольство США в Ираке, а также ответными действиями США в Багдаде.

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Украина выступает против “любых актов мести”, которые грозят безопасности в регионе, отметили в МИД.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.

Источник: МИД

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