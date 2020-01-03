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Київ проти “актів помсти” на Близькому Сході – заява МЗС

Київ закликає від “будь-яких актів помсти”, які можуть дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

МЗС України

Міністерство закордонних справ України прокоментувало ескалацію ситуації на Близькому Сході.

Київ стурбований атаками на базу операції Непохитна рішучість і посольство США в Іраку, а також діями США у відповідь у Багдаді.

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Україна виступає проти “будь-яких актів помсти”, які загрожують безпеці в регіоні, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Джерело: МЗС

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