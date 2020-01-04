PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Иран собирается отомстить США за ликвидацию генерала

Иран не собирается оставлять без ответа действия США, которые привели к гибели генерала Касема Сулеймани.

Иран собирается отомстить США за ликвидацию генерала

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что операцию США по устранению генерала Касема Сулеймани можно расценивать как развязывание войны.

По его словам, Соединенные Штаты убили одного из самых любимых в народе генералов, что Иран просто не может оставить без ответа.

– Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран, – сказал Тахт-Раванчи.

Читайте: В войну с Ираном попадет и Израиль: последствия убийства генерал Сулеймани

Он добавил, что у Вашингтона нет доказательств того, что Сулеймани был угрозой для США.

Тахт-Раванчи также отказался верить в то, что Соединенные Штаты убили иранского генерала для того, чтобы остановить войну с Тегераном.

К слову, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает, что убийство Касема Сулеймани является актом международного терроризма.

Источник: CNN

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Іран
Не знал даже Конгресс – Bloomberg о подготовке ликвидации Сулеймани
США перебросят 3 тыс. десантников на Ближний Восток – СМИ
США перебросят 3 тыс. десантников на Ближний Восток – СМИ
МЗС України
Киев против “актов мести” на Ближнем Востоке – заявление МИД
Зачем США обстреляли аэропорт Багдада и как Иран ответит на убийство Сулеймани
Зачем США обстреляли аэропорт Багдада и как Иран ответит на убийство Сулеймани
Касем Сулеймані
Ракетный обстрел в Багдаде: как изменятся цены на нефть и затронет ли это Украину
В войну с Ираном попадет и Израиль: последствия убийства генерал Сулеймани
В войну с Ираном попадет и Израиль: последствия убийства генерал Сулеймани
сша
Посольство США в Ираке призвало американцев покинуть страну
Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани
Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка