Иран собирается отомстить США за ликвидацию генерала

Иран не собирается оставлять без ответа действия США, которые привели к гибели генерала Касема Сулеймани.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что операцию США по устранению генерала Касема Сулеймани можно расценивать как развязывание войны.

По его словам, Соединенные Штаты убили одного из самых любимых в народе генералов, что Иран просто не может оставить без ответа.

– Безусловно, Иран не закроет на это глаза. Будет месть, Иран ответит так, как посчитает нужным. Время и место такого ответа будет определять Иран, – сказал Тахт-Раванчи.

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Он добавил, что у Вашингтона нет доказательств того, что Сулеймани был угрозой для США.

Тахт-Раванчи также отказался верить в то, что Соединенные Штаты убили иранского генерала для того, чтобы остановить войну с Тегераном.

К слову, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф считает, что убийство Касема Сулеймани является актом международного терроризма.