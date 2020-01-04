Не знал даже Конгресс – Bloomberg о подготовке ликвидации Сулеймани

Команда президента США Дональда Трампа в секрете занималась подготовкой к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

Издание Bloomberg, со ссылкой на свои источники, сообщило, что возможность ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани обсуждалась в команде президента США Дональда Трампа в рождественские и новогодние праздники.

Глава США принял решение об устранении Сулеймани после атаки на военную базу, в результате которой погиб один военный.

После этого, с помощью защищенных способов коммуникации, начали разработку плана авиаудара по генералу.

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Во время планирования удара Трамп занимался обычной отпускной деятельностью, которая не вызывала никаких подозрений.

О подготовке ликвидации Сулеймани не уведомили ни Конгресс США, ни союзников, ни сотрудников Белого дома, которые отвечают за связь с общественностью.

Некоторые источники издания также заявили о том, что в Соединенных Штатах точно знали о том, когда иранский генерал прибудет в аэропорт Багдада.

К слову, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что США стоит ожидать ответ за ликвидацию Касема Сулеймани.