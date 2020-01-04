Не знав навіть Конгрес – Bloomberg про підготовку ліквідації Сулеймані

Команда президента США Дональда Трампа в секреті займалася підготовкою до ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Видання Bloomberg, з посиланням на свої джерела, повідомило, що можливість ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані обговорювалася в команді президента США Дональда Трампа під час різдвяних і новорічних свят.

Глава США ухвалив рішення про усунення Сулеймані після атаки на військову базу, у результаті якої загинув один військовий.

Після цього, за допомогою захищених засобів комунікації, почали розроблення плану авіаудару по генералу.

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Під час планування удару Трамп займався звичайною відпускною діяльністю, яка не викликала жодних підозр.

Про підготовку ліквідації Сулеймані не повідомили ані Конгрес США, ані союзників, ані співробітників Білого дому, які відповідають за зв’язок з громадськістю.

Деякі джерела видання також заявили про те, що у Сполучених Штатах точно знали про те, коли іранський генерал прибуде в аеропорт Багдада.

До слова, постпред Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі заявив, що США варто очікувати на відповідь за ліквідацію Касема Сулеймані.