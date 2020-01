Трамп пригрозил атаковать 52 объекта в Иране

Президент США призвал Иран не прибегать к угрозам в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

Он отметил, что некоторые из объектов, на которые нацелились США, важны для иранской культуры.

– Удары по ним и самому Ирану будут нанесены очень быстро и очень мощно, – предупредил президент США.

По его словам, Соединенные Штаты больше не хотят угроз.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have…..

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020