Дональд Трамп заявив про готовність США атакувати 52 об’єкта в Ірані в разі нападу.

Президент США закликав Іран не вдаватися до погроз у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані.

– Якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об’єктах, то ми вже націлені на 52 іранських об’єкта, – написав Дональд Трамп в своєму Twitter.

Він зазначив, що деякі з об’єктів, на які націлилися США, важливі для іранської культури.

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– Удари по них та самому Ірану будуть нанесені дуже швидко і дуже потужно, – попередив президент США.

За його словами, Сполучені Штати більше не хочуть погроз.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Нагадаємо, 3 січня внаслідок ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, зокрема командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.