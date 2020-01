Президент США закликав Іран не вдаватися до погроз у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані.

Він зазначив, що деякі з об’єктів, на які націлилися США, важливі для іранської культури.

Читайте: Трамп кинув динаміт у бочку з порохом: реакція політиків США на вбивство Сулеймані

– Удари по них та самому Ірану будуть нанесені дуже швидко і дуже потужно, – попередив президент США.

За його словами, Сполучені Штати більше не хочуть погроз.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have…..

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020