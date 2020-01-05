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Трамп пригрозив атакувати 52 об’єкта в Ірані

Дональд Трамп заявив про готовність США атакувати 52 об’єкта в Ірані в разі нападу.

Дональд Трамп

Президент США закликав Іран не вдаватися до погроз у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані.

– Якщо Іран завдасть удару по американцях або американських об’єктах, то ми вже націлені на 52 іранських об’єкта, – написав Дональд Трамп в своєму Twitter.

Він зазначив, що деякі з об’єктів, на які націлилися США, важливі для іранської культури.

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– Удари по них та самому Ірану будуть нанесені дуже швидко і дуже потужно, – попередив президент США.

За його словами, Сполучені Штати більше не хочуть погроз.

 

 

Нагадаємо, 3 січня внаслідок ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, зокрема командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Фото: Dreamstime

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