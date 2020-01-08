Украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана в связи с авиакатастрофой самолета МАУ.

Украинским авиакомпаниям запретили летать в воздушном пространстве Ирана в связи с катастрофой самолета МАУ Boeing 737.

Бортам запрещают летать с 9 января 00.00. Запрет на полеты будет действовать, пока не выяснят причины авиакатастрофы.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что перед авиакатастрофой Украина не запретила полеты над Ираном, так как ситуация разворачивалась мгновенно.

– Это вопрос нескольких часов, ситуация развивалась сегодня, вчера, – добавил премьер-министр.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.