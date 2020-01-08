PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираном

Украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана в связи с авиакатастрофой самолета МАУ.

Украинским авиакомпаниям запретили летать над Ираном

Украинским авиакомпаниям запретили летать в воздушном пространстве Ирана в связи с катастрофой самолета МАУ Boeing 737.

Бортам запрещают летать с 9 января 00.00. Запрет на полеты будет действовать, пока не выяснят причины авиакатастрофы.

Читайте: Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что перед авиакатастрофой Украина не запретила полеты над Ираном, так как ситуация разворачивалась мгновенно.

– Это вопрос нескольких часов, ситуация развивалась сегодня, вчера, – добавил премьер-министр.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. 

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина выяснит, можно ли было предотвратить катастрофу самолета МАУ в Иране
Украина выяснит, можно ли было предотвратить катастрофу самолета МАУ в Иране
Иран отказывается передать компании Boeing черные ящики самолета МАУ – СМИ
Иран отказывается передать компании Boeing черные ящики самолета МАУ – СМИ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Самолет МАУ разбился в Иране – реакция мировых СМИ
Трагическое утро: лидеры государств соболезнуют после падения Boeing 737
Трагическое утро: лидеры государств соболезнуют после падения Boeing 737
Родственников жертв крушения Boeing 737 МАУ увезли из Борисполя, им окажут помощь
Родственников жертв крушения Boeing 737 МАУ увезли из Борисполя, им окажут помощь
Крушение Boeing 737-800 в Иране – два человека не сели на борт лайнера
Крушение Boeing 737-800 в Иране – два человека не сели на борт лайнера
Теракт или поломка: возможные причины крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Теракт или поломка: возможные причины крушения Boeing 737 МАУ в Иране
Авиакатастрофа МАУ в Иране: почему Украина может подвергнуться террористическим атакам
Авиакатастрофа МАУ в Иране: почему Украина может подвергнуться террористическим атакам
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка