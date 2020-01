Трагическое утро: лидеры государств соболезнуют после падения Boeing 737

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране.

– Мое глубокое сочувствие всем, кто сегодня утром потерял близких в катастрофе украинского самолета. На данный момент специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы, чтобы дать ответы на эту ужасную трагедию, – говорится в заявлении.

My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Президент Литвы Гитанас Науседа присоединился к высказыванию соболезнования семьям погибших.

#Lithuania extends its deepest condolences to the bereaved families and loved ones over the tragic aircraft accident in #Teheran which caused the loss of more than 170 lives. Our hearts are with you. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 8, 2020

Президент РФ Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном

Свои соболезнования высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

No word can relate to the crash of the #PS752 Ukrainian International Airlines, an unspeakable disaster. I send my deepest condolences to the families and friends of the victims. — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 8, 2020

Глава Молдовы Игорь Додон выразил солидарность с народом Украины.

От имени народа РМ и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с народом Украины и народами всех стран, граждане которых были на борту, передаю слова соболезнования родным и близким всех погибших.https://t.co/7c9oKL3COt — Dodon Igor (@dodon_igor) January 8, 2020

Глава эстонского государства Керсти Кальюлайд отметила, что это утро стало трагическим и она мысленно находится с семьями погибших.

Sad news to wake up to. My thoughts are with the families and close ones of everyone on board Ukraine International Airlines Flight 752. #PS752 — Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) January 8, 2020

Читайте: Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.