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Факты / Мир

Санкции против Ирана заработали и значительно усилились – Трамп

Усиленные санкции США против Ирана уже работают, заявил американский президент Дональд Трамп.

Санкции против Ирана заработали и значительно усилились – Трамп

Вашингтон уже ввел новые санкции против Тегерана в связи с ракетным ударом Ирана по иракским базам.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, но суть ограничительных мер не обьяснил.

– Это уже сделано. Мы усилили их (санкции. – Ред.). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно, – заявил в Белом доме Трамп.

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Напомним, 8 января Корпус стражей Исламской революции Ирана атаковал две иракские военные базы, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.

После этого Трамп анонсировал новые экономические санкции против Ирана.

Источник: Интерфакс-Украина

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