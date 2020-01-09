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Факты / Мир

Иран отверг предложение США о сотрудничестве

Иран не собирается сотрудничать с США, пока действуют американские санкции против страны.

Иран отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что пока страна не может принять предложение США о сотрудничестве.

Он считает, что сейчас такой шаг является нецелесообразным.

По словам Тахт-Раванчи, проблемой на пути к сотрудничеству стран являются санкции, которые Соединенные Штаты собираются вводить против Ирана.

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Постпред Ирана добавил, что переговоры бессмысленны, пока Вашингтон продолжает “настаивать на враждебности”.

Он также назвал санкции, которые планируют ввести Соединенные Штаты  противоречащими нормам международного права.

Напомним, во время выступления 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что против Ирана будут введены мощные санкции.

Кроме того, он сказал о том, что страна должна прекратить поддержку террористов и отказаться от ядерных амбиций.

Источник: РИА Новости

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