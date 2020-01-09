Штурм адміністрації президента в Абхазії: влада говорить про спробу держперевороту

В Абхазії люди штурмують адміністрацію президента і вимагають провести нові вибори.
Сотні людей почали штурм адміністрації президента в Абхазії. Вони виламали двері і вікно, щоб пробратися всередину будівлі.
Поліція стримує натовп. На площі перед адміністрацією перебувало близько 500 осіб, включаючи силовиків.
Протестувальники закликають не визнавати вибори президента 25 серпня 2019 року легітимними і вимагають провести нові вибори.
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Один з ініціаторів мітингу Ахра Авідзба вимагає відставки міністра внутрішніх справ Абхазії Гарі Аршба з-за того, що один із заарештованих у гучній справі про вбивство злодіїв в законі у листопаді 2019 року нібито працює в охороні президента країни.
В адміністрації президента назвали те, що відбувається спробою державного перевороту.
Митинг возле местной администрации. Людей всё больше и больше. #Абхазия pic.twitter.com/qYsfftQxBc
— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) January 9, 2020
Раніше Міністерство закордонних справ України виступило із заявою щодо так званих президентських виборів в окупованій Абхазії, які пройшли 25 серпня під контролем РФ. У відомстві також відзначили, що Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії, і закликали РФ до виконання норм міжнародного права та перегляду рішення про визнання “незалежності” так званих республік Абхазія і Південна Осетія.