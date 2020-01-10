Факты ICTV рассказывают, что это за установка и как он попал в Иран.

Кто разрабатывает ЗРК Тор

Зенитный ракетный комплекс Тор разработали в Советском Союзе и начали его производство в 1983 году. После распада СССР его производством занимается российский концерн Алмаз-Антей.

ЗРК Тор предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

В основном его используют для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, а также сухопутных войск от угрозы с воздуха.

Работа системы возможна как в полностью автоматическом режиме, так и с использованием операторов.

Характеристики ЗРК Тор

Различные модификации ЗРК Тор способны вмещать в себя от трех до четырех членов экипажа. Его масса составляет 32 тонны.

Зенитный ракетный комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии 1-12 км. Он использует зенитные управляемые ракеты 9М330.

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По шоссе ЗРК Тор способен двигаться со скоростью 65 км/ч, а запас его хода составляет около 500 км. В боевое положения комплекс можно перевести за три минуты.

Он поражает самолеты с вероятностью 30-77%, вертолеты – 50-88% и беспилотные летательные аппараты – 85-95%.

В комплект зенитного ракетного комплекса входит:

боевая машина 9А330;

станция обнаружения целей;

станция наведения;

зенитные управляемые ракеты 9М330.

За время существования ЗРК Тор получил несколько модификаций, которые предназначены для различных целей.

Существуют следующие модификации ракетного комплекса:

9К331 Тор-М1;

ЗК95 Кинжал;

HQ-17;

9К332 Тор-М2.

Откуда ЗРК Тор в Иране и где еще есть на вооружении

Иран располагает большим разнообразием зенитных ракетных комплексов в своем вооружении. Часть вооружения страна закупает у России, и среди него есть ЗРК Тор.

Он остается одним из самых важных ЗРК на вооружении Ирана, который используют для прикрытия наиболее важных объектов.

Известно, что ЗРК Тор также находится на вооружении:

России (около 120 комплексов);

Беларуси (17 единиц);

Армении;

Азербайджана (8 единиц);

Греции (25 комплексов);

Венесуэлы (12 комплексов);

Китая (24 комплекса);

Кипра (6 комплексов);

Египта (10 комплексов).

Указанные ЗРК уже фигурировали в одном из происшествий. Оно произошло 17 августа 2010 года.

Тогда иранские ПВО сбили истребитель собственных ВВС, поскольку он якобы вошел в 20-километровую запретную зону вокруг АЭС.

К слову, сейчас Украина изучает четыре версии катастрофы самолета МАУ в Иране.