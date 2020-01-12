Авиакатастрофа в Тегеране: Иран создаст спецгруппу по расследованию трагедии

Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что правительство страны создаст специальную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием обстоятельств авиакатастрофы в Тегеране.

Руководить рабочей группой будет министр дорог и городского развития Ирана.

– В группу войдут министры обороны и логистики вооруженных сил, юстиции, иностранных дел, вице-президент по правовым вопросам, глава Фонда мучеников и ветеранов и официальный представитель правительства, – сказал Джахангири.

Читайте: В Иране создали группу консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы МАУ

Специальная рабочая группа будет нести ответственность за взаимодействие с семьями погибших в авиакатастрофе.

Также она должна отвечать за расследование причин крушения самолета МАУ.

К слову, глава отдела расследования событий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что размер компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране будет зависеть от договоренностей с Украиной.