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Факти / Світ

Авіакатастрофа у Тегерані: Іран створить спецгрупу з розслідування трагедії

Віце-президент Ірану Есхак Джахангірі заявив, що уряд країни створить спеціальну робочу групу, яка займатиметься розслідуванням обставин авіакатастрофи у Тегерані.

Керуватиме робочою групою міністр доріг та міського розвитку Ірану.

– До групи увійдуть міністри оборони і логістики збройних сил, юстиції, закордонних справ, віце-президент з правових питань, глава Фонду мучеників і ветеранів та офіційний представник уряду, – сказав Джахангірі.

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Спеціальна робоча група нестиме відповідальність за взаємодію з сім’ями загиблих в авіакатастрофі.

Також вона повинна відповідати за розслідування причин катастрофи літака МАУ.

До слова, глава відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що розмір компенсацій сім’ям загиблих в авіакатастрофі у Тегерані залежатиме від домовленостей з Україною.

Джерело: ТАСС

Фото: Getty Images

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