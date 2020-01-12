Протести у Тегерані: в місті посилили наряди поліції

Місця масового скупчення людей в іранському місті Тегеран почали патрулювати правоохоронці, озброєні кийками та вогнепальною зброєю.

Додаткові наряди спецслужб вивели на вулиці міста через інформацію про можливе продовження акцій протесту.

Вони знаходяться неподалік Тегеранського університету, на площах Енгеляб і Фірдоусі, а також інших частинах Тегерана.

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У місті також помічали броньовані автомобілі, які використовують для розгону демонстрантів.

Особливу увагу приділяють саме тегеранському Технологічному університету імені Аміра Кабіра, оскільки 11 січня група студентів зібралася там, щоб висловити протест, після того, як збройні сили Ірану визнали відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Зараз у медіапросторі Ірану поширюються заклики вийти на нову акцію протесту.

Нагадаємо, під час протестів в Ірані 11 січня їх учасники назвали катастрофу літака МАУ “фіаско іранського уряду”.