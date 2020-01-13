Пентагон не подтвердил, что Сулеймани готовил нападения на посольства

Министр обороны США Марк Эспер не подтвердил слова Дональда Трампа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на четыре посольства Соединенных Штатов.

– Президент никогда не говорил, что имеет разведывательные данные по поводу четырех посольств, – сказал он.

Однако он добавил, что разделяет мнение Трампа о том, что Сулеймани представлял угрозу для некоторых посольств.

– Я верю в то, что сказал президент в отношении четырех посольств, – отметил Эспер.

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Если опираться на данные разведки, то Эспер сказал, что не видел конкретной угрозы в отношении учреждений дипломатических миссий.

– Президент считал, что Сулеймани готовит нападение, но в своих выступлениях он не цитировал разведку, однако я считаю, что угроза таки была, поэтому мы и усилили охрану своих ведомств в Иране и Ираке, – пояснил министр обороны.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.