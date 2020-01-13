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Мене не хвилює, чи піде Іран на переговори – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не хвилює, чи піде Іран на переговори для врегулювання кризи, яка почалась після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Він поклав відповідальність за діалог на Тегеран.

– Радник з національної безпеки сьогодні заявив, що санкції та протести змусять Іран вести переговори. Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на переговори. Це повністю залежатиме від них, але ніякої ядерної зброї та не вбивайте своїх протестувальників, – написав Дональд Трамп у Twitter.

Читайте: Трамп закликав Іран не вбивати протестувальників

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що Сулеймані готував напади на посольства США, але Пентагон поки не підтвердив його слова.

Фото: Dreamstime

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