Мене не хвилює, чи піде Іран на переговори – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не хвилює, чи піде Іран на переговори для врегулювання кризи, яка почалась після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Він поклав відповідальність за діалог на Тегеран.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.