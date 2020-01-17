Канада выплатит по $20 тыс. семьям жертв авиакатастрофы МАУ – Трюдо

Семьи жертв катастрофы украинского самолета в Иране получат по 25 тыс. канадских долларов (около $20 тыс.), заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

– Как первый шаг, правительство предоставит гражданам или постоянным жителям Канады 25 тыс. (канадских – Ред.) долларов за каждую жертву, на расходы по организации похорон и переездов, – сообщил Трюдо.

По словам канадского премьера, от Ирана все еще ожидают компенсаций семьям погибших.

Читайте: Плакал вместе с семьями: Трюдо встретился с родственниками жертв катастрофы Boeing 737

– Это уникальная и беспрецедентная ситуация, возникшая из-за международных санкций, наложенных на Иран и сложности, которые они несут для этих семей. Я четко хочу заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсации этим семьям. Но я встречался с ними, и они не могут ждать неделями, им нужна поддержка сейчас, – рассказал премьер.

В то же время он подчеркнул, что вся сумма компенсаций, которую в дальнейшем будет выплачивать Иран, пойдет непосредственно семьям, а значит эти 25 тыс. канадских долларов не будут возвращены правительству.

Напомним, церемония прощания с погибшими в катастрофе МАУ состоится 19 января в аэропорту Борисполь.