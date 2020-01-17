PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Канада виплатить по $20 тис. родинам жертв авіакатастрофи МАУ – Трюдо

Сім’ї жертв катастрофи українського літака в Ірані отримають по 25 тис. канадських доларів (майже $20 тис.), заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

– Як перший крок, уряд надасть громадянам або постійним мешканцям Канади 25 тисяч (канадських – Ред.) доларів за кожну жертву, на витрати із організації поховання та переїздів, – повідомив Трюдо.

За словами канадського прем’єра, від Ірану все ще очікують компенсацій сім’ям загиблих.

Читайте: Плакав разом з сім’ями: Трюдо зустрівся з родичами жертв катастрофи Boeing 737

– Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин.

Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз, – розповів прем’єр.

Водночас він підкреслив, що вся сума компенсацій, яку у подальшому виплачуватиме Іран, піде  безпосередньо родинам, а отже ці 25 тисяч канадських доларів не будуть повернуті уряду.

Нагадаємо, церемонія прощання із загиблими в катастрофі МАУ відбудеться 19 січня в аеропорті Бориспіль.

Джерело: Голос Америки

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка