Канада виплатить по $20 тис. родинам жертв авіакатастрофи МАУ – Трюдо

Сім’ї жертв катастрофи українського літака в Ірані отримають по 25 тис. канадських доларів (майже $20 тис.), заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
– Як перший крок, уряд надасть громадянам або постійним мешканцям Канади 25 тисяч (канадських – Ред.) доларів за кожну жертву, на витрати із організації поховання та переїздів, – повідомив Трюдо.
За словами канадського прем’єра, від Ірану все ще очікують компенсацій сім’ям загиблих.
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– Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин.
Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз, – розповів прем’єр.
Водночас він підкреслив, що вся сума компенсацій, яку у подальшому виплачуватиме Іран, піде безпосередньо родинам, а отже ці 25 тисяч канадських доларів не будуть повернуті уряду.
Нагадаємо, церемонія прощання із загиблими в катастрофі МАУ відбудеться 19 січня в аеропорті Бориспіль.