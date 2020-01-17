Канада виплатить по $20 тис. родинам жертв авіакатастрофи МАУ – Трюдо

Сім’ї жертв катастрофи українського літака в Ірані отримають по 25 тис. канадських доларів (майже $20 тис.), заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

– Як перший крок, уряд надасть громадянам або постійним мешканцям Канади 25 тисяч (канадських – Ред. ) доларів за кожну жертву, на витрати із організації поховання та переїздів, – повідомив Трюдо.

За словами канадського прем’єра, від Ірану все ще очікують компенсацій сім’ям загиблих.

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– Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин.

Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз, – розповів прем’єр.