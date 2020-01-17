Найдет креативные решения: порносайт YouPorn предложил Меган Маркл работу

Владельцы порносайта YouPorn предложили жене принца Гарри Меган Маркл стать директором по специальным инициативам интернет-площадки.
В проекте ожидают, что Меган Маркл станет идеальным директором по специальным инициативам интернет-площадки.
Владельцы считают, что она сможет найти креативные решения и сумеет бороться с устаревшим способом мышления.
– Вы оказались тем, кто предлагает творческие решения и интересные способы сделать мир лучше, поэтому вы идеально подходите для этой должности, – рассказывают владельцы сайта.
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Владельцы YouPorn не озвучили, какую зарплату они предлагают герцогини, однако добавили, что ждут от нее ответа.
– Мы с нетерпением ждем вашего ответа и присоединения к нашей семье YouPorn.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри заявили, что отказываются от королевского финансового обеспечения и привилегий королевской семьи.
Источник: Metro