Знайде креативні рішення: порносайт YouPorn запропонував Меган Маркл роботу

Власники порносайту YouPorn запропонували дружині принца Гаррі Меган Маркл стати директором зі спеціальних ініціатив інтернет-майданчика.
У проекті очікують, що Меган Маркл стане ідеальним директором зі спеціальних ініціатив інтернет-майданчика.
Власники вважають, що вона зможе знайти креативні рішення та зуміє боротися із застарілим способом мислення.
– Ви опинилися тим, хто пропонує творчі рішення та цікаві способи зробити світ кращим, тому ви ідеально підходите для цієї посади, – розповідають представники сайту.
Читайте: Маркл виїхала до Канади, залишивши принца Гаррі говорити з родиною
Власники YouPorn не озвучили, яку зарплату вони пропонують герцогині, однак додали, що чекають від неї відповіді.
– Ми з нетерпінням чекаємо вашої відповіді і приєднання до нашої сім’ї YouPorn.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та привілеїв королівської сім’ї.
Джерело: Metro