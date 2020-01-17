Знайде креативні рішення: порносайт YouPorn запропонував Меган Маркл роботу

Власники порносайту YouPorn запропонували дружині принца Гаррі Меган Маркл стати директором зі спеціальних ініціатив інтернет-майданчика.

У проекті очікують, що Меган Маркл стане ідеальним директором зі спеціальних ініціатив інтернет-майданчика.

Власники вважають, що вона зможе знайти креативні рішення та зуміє боротися із застарілим способом мислення.

– Ви опинилися тим, хто пропонує творчі рішення та цікаві способи зробити світ кращим, тому ви ідеально підходите для цієї посади, – розповідають представники сайту.

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Власники YouPorn не озвучили, яку зарплату вони пропонують герцогині, однак додали, що чекають від неї відповіді.

– Ми з нетерпінням чекаємо вашої відповіді і приєднання до нашої сім’ї YouPorn.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі заявили, що відмовляються від королівського фінансового забезпечення та привілеїв королівської сім’ї.

Джерело: Metro