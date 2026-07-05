Украинская разведка получила информацию о подготовке Россией нового ракетного удара, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о подготовке Россией нового массированного обстрела

В своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский сообщил, что снова есть данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар.

— Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет прибавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, учитывайте сигналы воздушной тревоги, — сообщил глава государства.

В то же время он обратился к партнерам с призывом не медлить с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot’ов, поскольку следствием затягивание является гибель людей.

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– И это побуждает Россию воевать дальше. Мир имеет необходимое количество и качество ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и мире. Пожалуйста, будьте активны в решениях и защищайте жизнь, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что ракеты для Patriot’ов нужны сейчас не на складах, а в дивизионах Patriot’ов, в Украине.

Напомним, что в ночь на 2 июля российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками.

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