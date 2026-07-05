Польша рассекретит перечень военной помощи Украине и расследует утечку гостайны
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша рассекретит список военной помощи, переданной Украине в 2022-2026 годах.
- По словам министра, решение приняли после консультаций с премьером Дональдом Туском и реализуют с соблюдением закона и принципа подотчетности обществу.
- Польская военная контрразведка должна проверить, кто мог пытаться раскрыть государственную тайну о поставках, в частности после заявлений о возможной передаче Украине ракет для Patriot.
Польша рассекретит список военной помощи, переданный Украине в 2022-2026 годах. В то же время польская контрразведка проверит, кто мог пытаться раскрыть государственную тайну этих поставок.
Польша о военной помощи Украине в 2022-2026 годах
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X заявил, что соответствующее решение было принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском. Он подчеркнул, что это будет сделано с соблюдением закона и принципа подотчетности перед обществом.
— Я приказал рассекретить все пожертвования Украины между 2022 и 2026 годами, — сообщил Косиняк Камыш.
Глава польского Минобороны отметил, что передачу военного оборудования Украине начало предыдущее правительство партии Право и справедливость (PiS), когда оборонное ведомство возглавлял Мариуш Блащак.
По словам Косиняка-Камыша, о каждом таком пакете помощи информировали как действующего президента Польши Кароля Навроцкого, так и его предшественника Анджея Дуду.
Отдельно министр сообщил, что поручил Службе военной контрразведки Польши (SKW) установить, кто мог намеренно пытаться разглашать государственную тайну.
— Мы действуем в зоне боевых действий вблизи нашей границы, и каждое действие против польских национальных интересов ставит под угрозу безопасность польских женщин и мужчин, — подчеркнул он.
Косиняк-Камыш также обратился к своему предшественнику Мариушу Блащаку, заявив: “Вы уже сделали это однажды”. Министр пообещал, что все причастные к возможному разглашению будут отвечать перед законом, независимо от наличия неприкосновенности.
Скандал возник после заявления вице-спикера польского Сейма Кшиштофа Босака в эфире телеканала ZERO. Он предположил, что правительство могло передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot без согласования с парламентом.
Фото: Министерство обороны Польши