Президент России Владимир Путин еще не решил, поедет ли на саммит G20, который состоится в декабре 2026 года в Майами. Однако он заявил, что Россия направит на форум делегацию высокого уровня.

Об этом он заявил 19 ноября после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Китае, пишут российские СМИ.

Путин сделал заявление об участии РФ в саммите G20

— Я благодарен Дональду за приглашение на G20. Он повторил его сегодня. Но мне нужно подумать о том, что происходит в стране. Я не могу очень часто ездить за границу. Это не всегда удобно и комфортно для меня, — сказал российский диктатор.

Он подчеркнул, что восстановлению сотрудничества с европейскими государствами на международных площадках, в частности в рамках G20, должно предшествовать налаживание с ними “нормального диалога”.

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— Я подумаю, посмотрю. У нас пока решение не принято, — сказал Путин.

По его словам, российская делегация в любом случае примет участие в саммите и будет представлена на высоком уровне.

Международный форум запланирован на 14-15 декабря 2026 года в Майами, США.

Напомним, в апреле в МИД РФ сообщили, что получили приглашение на саммит G20 в Майами. Там отметили, что обстоятельства еще могут измениться, поэтому окончательное решение об участии будут принимать ближе к дате проведения мероприятия.

Владимир Зеленский назвал саммит G20 потенциальной площадкой для трехсторонних переговоров Украины, США и России, которые могут принести реальный результат.

Он подтвердил готовность приехать в Майами на саммит и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит принять участие в форуме.

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