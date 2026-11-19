Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Кремль готов согласиться на привлечение представителей Европы в переговорный процесс по Украине. Однако он выдвинул ультимативное требование, которое состоит в том, что европейцы должны сначала приехать в Москву и обсудить свои предложения.

Заявление Путина относительно участия Европы в переговорах по Украине цитирует издание BBC.

Путин назвал условие для участия Европы в переговорах по Украине

По словам Путина, вопрос безопасности Украины связан с европейской безопасностью, поэтому обсуждать его без европейцев было бы странно, однако Россия потребовала предварительных консультаций в своей столице.

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— Мы согласились, что безопасность Украины должна быть вписана в европейскую безопасность. Но было бы странно обсуждать безопасность Европы без Европы. Поэтому мы согласились (на участие европейцев в переговорах – Ред.). Но прежде они должны приехать в Москву, чтобы мы обсудили это с ними, — заявил Путин.

До сих пор Москва категорически возражала против привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и Соединенными Штатами Америки.

В то же время американская сторона неоднократно настаивала на том, чтобы Европа присоединилась уже к следующей встрече.

Во время предварительного раунда переговоров в Абу-Даби представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии проводили встречи только с украинской и американской делегациями, официально не участвуя в трехстороннем формате.

Тогда глава российской делегации и глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский пренебрежительно назвал европейских представителей “туристами”.

Ранее Путин пригрозил Украине гораздо более “болезненным ответом” за удары по мосту через Керченский пролив. После этого кремлевский диктатор заявил, что Россия отказывается договариваться о прекращении огня.

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