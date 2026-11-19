Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине гораздо более “болезненным ответом” за удары по мосту через Керченский пролив и заявил, что Москва отказывается договариваться о перемирии. В то же время он в очередной раз повторил пропагандистские нарративы о событиях 2014 года и выдвинул ультиматум по выходу Сил обороны из Донбасса.

Заявления Путина журналистам на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне цитируют российские пропагандисты.

Путин об угрозах из-за ударов по мосту через Керченский пролив

Комментируя атаку на мост через Керченский пролив в ночь на 19 ноября, российский диктатор назвал сооружение “исключительно гражданским и мирным объектом”, уверяя, что РФ якобы давно не использует его для перекидывания военной техники, грузов или нефтепродуктов.

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По данным Генерального штаба ВСУ, именно этот мост служил основным маршрутом, по которому Россия доставляла топливо, боеприпасы, технику или личный состав в оккупированный Крым и на юг Украины.

Путин заявил, что якобы обсуждал с Советом безопасности РФ возможное прекращение огня в ряде сфер, однако после атаки на мост Москва решила не договариваться и пригрозила эскалацией.

– После ударов по мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. Считаю, что ответные наши действия будут гораздо болезненнее, — сказал глава Кремля.

Он добавил, что Россия возобновит переправу, а также утверждал, что движение по железнодорожной части моста якобы уже возобновлено. Хотя стоит отметить, что ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение моста через Керченский пролив и повреждение железнодорожного полотна.

– Поезд дальше не едет, – утверждали в Министерстве обороны Украины.

Кроме того, Путин пригрозил усиливать военное присутствие РФ вдоль сухопутного коридора в Крым через оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей (трассы, которую оккупанты называют Новороссия) и пытаться “отодвинуть противника”, создавая так называемые полосы безопасности вдоль границы.

Нарративы о Путине “переворот” и ультиматум по Донбассу

На фоне ударов баллистикой и беспилотниками по украинским городам Путин вновь заявил, что Россия якобы не начинала войну, а “пытается ее прекратить”, повторив выдумки о “перевороте в Киеве” в 2014 году.

Также он упомянул саммит с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года. По версии диктатора Россия, тогда якобы согласилась на предложенные Вашингтоном компромиссы, тогда как Киев и Европа их отклонили.

Путин фактически повторил требование о выводе Сил обороны из Донбасса, заявив, что его удерживание “не имеет смысла” для Украины, а также обвинил Киев в нежелании завершать войну якобы из-за необходимости проводить выборы после завершения боевых действий.

Реакция в Украине на заявления диктатора

Бывший руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram объяснил, что подобные высказывания Путина соответствуют неизменной логике кремлевского режима, отрицающего само существование Украины.

– Для них Украины не существует, поэтому Крым они считают не оккупацией, а “возвращением своей территории”, и все дальнейшие действия так же. А вот то, что украинцы стреляют по россиянам — вот это, по логике Путина, война, которую нужно закончить оккупацией, — написал Коваленко.

Напомним, 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и диктатора РФ Владимира Путина в китайском Шэньчжэне.

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