Новый президент или пятый срок ВВП: какие планы у Путина на Россию

Ежегодное формальное обращение могло ничем и не запомниться. Впрочем, Путин шокировал заявлением – хочет изменить Конституцию.

Путин предлагает усилить роль парламента, в частности, Федеральное собрание должно назначать главу правительства. Пока это делает президент. Предлагает закрепить в Конституции совещательный орган Государственный Совет и усилить его роль. А еще добавить дополнительные требования к кандидатам в президенты.

Восемь лет на посту премьера. Медведев с Путиным на пару проработали 30 лет, еще со времен работы в петербургской мэрии.

По мнению политического обозревателя Константина Эгерта, Путин пытается убрать Медведева с поля зрения, чтобы он не стал угрозой для него через 4 года, когда у ВВП всплывет президентский срок. Пока его назначили на малозаметную должность заместителя руководителя Совбеза.

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Путин мгновенно принял отставку Медведева и сразу выдвинул на рассмотрение парламента новую кандидатуру премьера. Это Михаил Мишустин – он 10 лет возглавлял Федеральную Налоговую службу. Отец троих сыновей, любит играть в хоккей как и Путин. Играет на рояле и пишет частушки. Написал музыку к одной из песен Григория Лепса.

Если изменений люди так и не почувствуют, то виноват будет не президент, а сам премьер. Именно этой логики придерживался Путин когда назначал малозаметного исполнителя Мишустина на пост главы правительства – говорят эксперты.

Более того Путин хотел бы пожизненно закрепить за собой титул некоего отца нации, который исключительно отвечает за силовой блок и внешнюю политику.

По мнению обозревателя, бывшего российского журналиста Евгения Киселева для этого Путин и инициирует конституционные изменения.

Одни эксперты не исключают, что Путин может пойти узбекским путем и остаться президентом на пятый срок.

А еще Путин готовится навсегда заморозить конфликт по Крыму. Для этого он готовит изменения в Конституцию в которых хочет закрепить положение что российское законодательство преобладает над международным.

Более того, по словам юриста и экс-заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, теперь украинцам станет труднее судиться по имущественным делам в Крыму.

Факты ICTV ранее писали о том, что Медведев останется человеком Путина – эксперты об отставке правительства РФ.