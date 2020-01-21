Новий президент чи п’ятий термін ВВП: які плани у Путіна на Росію

Щорічне формальне звернення могло нічим і не запам’ятатись. Утім, Путін шокував заявою – хоче змінити Конституцію.

Путін пропонує посилити роль парламенту, зокрема, Федеральні збори мають призначати главу уряду. Поки це робить президент. Пропонує також закріпити в Конституції дорадчий орган Державну Раду і посилити його роль. А ще висунути додаткові вимоги до кандидатів в президенти.

Вісім років на посаді прем’єра. Медведєв із Путіним на пару пропрацювали 30 років, ще з часів роботи в петербурзькій мерії.

На думку політичного оглядача Костянтина Егерта, Путін намагається прибрати Медвєдєва з поля зору, аби він не став загрозою для нього через 4 роки, коли у ВВП спливає президентський термін. Поки що його призначили на малопомітну посаду заступника керівника Радбезу.

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Путін миттєво прийняв відставку Медведєва і одразу висунув на розгляд парламенту нову кандидатуру прем’єра. Це Михайло Мішустін – він 10 років очолював Федеральну Податкову службу. Батько трьох синів, любить грати в хокей як і Путін. Грає на роялі та пише частушки. Написав музику до однієї з пісень Григорія Лепса.

Якщо змін люди так і не відчують, то винен буде не президент, а сам прем’єр. Саме цієї логіки дотримувався Путін коли призначав малопомітного виконавця Мішустіна на посаду глави уряду – кажуть експерти.

Більше того Путін хотів би довічно закріпити за собою титул такого собі батька нації, який виключно відповідає за силовий блок і зовнішню політику.

На думку оглядача, колишнього російського журналіста Євгена Кисельова для цього Путін й ініціює конституційні зміни.

Одні експерти не виключають, що Путін може піти узбецьким шляхом і залишитись президентом на п’ятий термін.

А ще Путін готується назавжди заморозити конфлікт по Криму. Для цього він готує зміни до Конституції в яких хоче закріпити положення що російське законодавство переважає над міжнародним.

Більше того, за словами юриста та екс-заступниці міністра закордонних справ Олени Зеркаль, тепер українцям стане важче судитись по майновим справам в Криму.

Факти ICTV раніше писали про те, що Медведєв залишиться людиною Путіна – експерти про відставку уряду РФ.