В Брюсселе подписали соглашение о Brexit

В Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen

Он отметил, что после подписания некоторые вещи изменятся, но дружба с Британией сохранится, поскольку отныне начинается новый этап в отношениях. Поэтому Европейский совет заинтересован в том, чтобы написать новую страницу вместе.

Урсула фон дер Ляен на своей странице написала, что после подписания документа открывается возможность его ратификации Европейским парламентом.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020