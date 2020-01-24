У Брюсселі підписали угоду про Brexit

У Брюсселі президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

– Сьогодні я з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії, – написав Шарль Мішель Twitter.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies. Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

Він зазначив, що після підписання деякі речі зміняться, але дружба з Британією збережеться, оскільки відтепер починається новий етап у відносинах. Тому Європейська рада зацікавлена в тому, щоб написати нову сторінку разом.

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Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020

Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди 29 січня.

Нагадаємо, 22 січня Верхня палата парламенту Великої Британії ухвалила законопроект, що остаточно схвалює вихід країни з ЄС.

Країна перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.