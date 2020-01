У Брюсселі підписали угоду про Brexit

У Брюсселі президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen

Він зазначив, що після підписання деякі речі зміняться, але дружба з Британією збережеться, оскільки відтепер починається новий етап у відносинах. Тому Європейська рада зацікавлена в тому, щоб написати нову сторінку разом.

Читайте: Законопроект про Brexit набув чинності

Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020