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Факты / Мир

На борту разбившегося вертолета вместе с Брайантом было девять человек

Вместе с Коби Брайантом на борту разбившегося вертолета находилось девять человек – пилот и восемь пассажиров.

Представители местной полиции отметили, что не подтвердят, кто умер, пока не получат сообщение все ближайшие родственники.

К слову, ранее СМИ сообщали, что на борту вертолета, в результате аварии которого погиб Коби Брайант, была также его дочь Джианна. 13-летняя девочка погибла.

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Напомним, легенарний баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Он летел на баскетбольную тренировку в Лос-Анджелес.

Причина аварии выясняется. Полиция начала расследование.

Возле спортивного комплекса Стейплз-Центр в Лос-Анджелесе болельщики собрали мемориал в память о легендарном баскетболисте.

Источник: Los Angeles Times

Фото: Dreamstime

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