PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

На борту вертольота, який розбився, разом із Брайантом було дев’ять людей

Разом із Кобі Брайантом на борту вертольота, який розбився, перебувало дев’ять людей – пілот і восьмеро пасажирів.

Представники місцевої поліції зазначили, що не підтвердять, хто помер, поки не одержать повідомлення всі найближчі родичі.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що на борту вертольота, в результаті аварії якого загинув Кобі Брайант, була також його дочка Джіанна. 13-річна дівчинка загинула.

Читайте: Наймолодший у НБА та володар Оскара: біографія Кобі Брайанта

Нагадаємо, легенарний баскетболіст Кобі Брайант загинув внаслідок аварії вертольота в Каліфорнії. Він летів на баскетбольне тренування до Лос-Анджелеса.

Причина аварії з’ясовується. Поліція розпочала розслідування.

Біля спортивного комплексу Стейплз-Центр у Лос-Анджелесі вболівальники зібрали меморіал у пам’ять про легендарного баскетболіста.

Джерело: Los Angeles Times

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка