Разом із Кобі Брайантом на борту вертольота, який розбився, перебувало дев’ять людей – пілот і восьмеро пасажирів.

Представники місцевої поліції зазначили, що не підтвердять, хто помер, поки не одержать повідомлення всі найближчі родичі.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що на борту вертольота, в результаті аварії якого загинув Кобі Брайант, була також його дочка Джіанна. 13-річна дівчинка загинула.

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Нагадаємо, легенарний баскетболіст Кобі Брайант загинув внаслідок аварії вертольота в Каліфорнії. Він летів на баскетбольне тренування до Лос-Анджелеса.

Причина аварії з’ясовується. Поліція розпочала розслідування.

Біля спортивного комплексу Стейплз-Центр у Лос-Анджелесі вболівальники зібрали меморіал у пам’ять про легендарного баскетболіста.

Джерело: Los Angeles Times