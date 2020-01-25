Катастрофа МАУ: Иран не закрывал авиапространство по политическим причинам

Иран не закрывал свое воздушное пространство, так как незадолго до катастрофы МАУ из Тегерана в Катар вылетел самолет с высокопоставленными членами организации ХАМАС.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл авиапространство из-за политических и технических причин.

Javad Zarif stated that Iran did not close the airspace due to “political and technical reasons”. — Iran International English (@IranIntl_En) January 25, 2020

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Члены организации ХАМАС, которая многими странами признана террористической, были на похоронах Кассема Сулеймани.

Исмаил Хания, Усама Хамдан и Мусса Абу Марзук летели из Тегерана в Доху на Qatar Airways.

Напомним, 11 января Иран официально признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера человеческой ошибкой.