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Факты / Мир

Катастрофа МАУ: Иран не закрывал авиапространство по политическим причинам

Иран не закрывал свое воздушное пространство, так как незадолго до катастрофы МАУ из Тегерана в Катар вылетел самолет с высокопоставленными членами организации ХАМАС.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран не закрыл авиапространство из-за политических и технических причин.

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Члены организации ХАМАС, которая многими странами признана террористической, были на похоронах Кассема Сулеймани.

Исмаил Хания, Усама Хамдан и Мусса Абу Марзук летели из Тегерана в Доху на Qatar Airways.

Напомним, 11 января Иран официально признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера человеческой ошибкой.

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