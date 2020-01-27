Від президента Ірану приховували факт збиття українського літака – NYT

Високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському Boeing авіакомпанії МАУ.

Командування КВІР знало про те, що сталося вже через кілька хвилин після авіакатастрофи.

Генерал КВІР Амір Алі Хаджизаде став першим високопоставленим військовим, який дізнався про допущену помилку з літаком. Крім того, перед трагедією його підрозділ просив чиновників закрити повітряний простір, але безрезультатно.

Він повідомив про те, що сталося колегам, зокрема представникам армії Ірану. Командувачі створили комітет для розслідування того, що сталося, і після багатогодинних допитів причетних до інциденту доповіли про помилку.

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Поки іранська влада заперечувала причетність до катастрофи літака, Рухані кілька разів намагався додзвонитися до військових, проте вони не відповідали. Членам уряду, які також дзвонили представникам армії, говорили, що підозри помилкові.

10 січня, коли влада Ірану офіційно назвала версію про удар по Boeing “великою брехнею”, військові повідомили президенту Ірану правду. Незважаючи на заперечення військових про дестабілізацію ситуації в Ірані, президент зажадав негайно визнати трагічну помилку та її наслідки.

В результаті, за даними NYT, КВІР хоче покласти відповідальність за трагедію на тих, хто безпосередньо брав участь в пуску ракет. Рухані зажадав більш широкого визнання провини з боку військових і закликав до розслідування стосовно керівників КВІР.