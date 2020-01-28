Канада вимагає від Ірану повної співпраці у розслідуванні катастрофи літака МАУ – Трюдо

Пріоритетами Канади у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані залишаються прозорість, підзвітність та справедливість.

– Я прямо сказав президенту Рухані, що канадці вимагають від іранської влади повної співпраці. Ми продовжуємо очікувати цілковитої прозорості та повноцінного розслідування від Ірану, – сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу у парламенті.

Лідер опозиції Ендрю Шир подякував прем’єру за інформування всіх канадців про ситуацію з катастрофою.

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Депутати канадського парламенту на першій сесії нового скликання також вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв катастрофи літака МАУ, який збили 8 січня в Ірані.

Нагадаємо, на його борту перебували 176 осіб. Серед них 11 українців, з них дев’ятеро – члени екіпажу.

Пасажирами рейсу також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Раніше у МЗС Ірану повідомили, що іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в’язниці.