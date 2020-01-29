Комитет ПАСЕ отказался от санкций против российской делегации

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение о том, что делегация России может продолжить работу без санкций.

Таким образом, приняв соответствующее решение, было закрыто рассмотрение жалобы, которую инициировала латвийская депутат Мария Голубева и которую поддержали депутаты от Украины и других государств.

Регламентный комитет сообщил, что рассмотрел жалобу по двум основаниям. Но, по его мнению, их недостаточно для введения ограничений против российских депутатов в ПАСЕ.

Жалоба была рассмотрена по основаниям того, что:

в российскую делегацию входят депутаты, избранные в многомандатном округе с учетом голосов в аннексированном Крыму;

в российскую делегацию вошли сенаторы, которые поддержали аннексию Крыма в 2014 году, из-за чего находятся под международными санкциями.

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Согласно регламенту ПАСЕ, если комитет отклоняет обжалование по процедурным основаниям, то оно считается автоматически принятым ассамблеей. Однако решение комитета должны объявить во время заседания ПАСЕ.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла решение о том, что украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ.