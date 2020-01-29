США ввели новые санкции против России из-за аннексии Крыма

Соединенные Штаты Америки включили в санкционный перечень восемь “чиновников” аннексированного Крыма и компанию, которая обеспечивает железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным полуостровом.

Согласно документу, расширение санкций касается “руководителей” так называемого крымского правительства а также “членов избирательных комиссий”, задействованных в так называемых местных выборах 2019 года и включает Сергея Даниленко, Лидию Басову и Екатерину Пыркову из “городской избирательной комиссии”, а также так называемого премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, “главу фактической власти” в Севастополе Михаила Развозжаева, Владимира Немцева и Екатерину Алтабаеву.

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Собственность указанных лиц и организаций, подконтрольную США или американским гражданам, передадут в Управление по контролю за иностранными активами.

Ограничения блокируют активы, находящиеся под контролем США, и запрещают физическим лицам и компаниям осуществлять любые операции с фигурантами санкционного списка.

Ранее экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что крымские санкции сильно ударили по экономике РФ.

Источник: Министерство финансов США