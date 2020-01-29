PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

США ввели новые санкции против России из-за аннексии Крыма

Соединенные Штаты Америки включили в санкционный перечень восемь “чиновников” аннексированного Крыма и компанию, которая обеспечивает железнодорожное сообщение между Россией и оккупированным полуостровом.

Согласно документу, расширение санкций касается “руководителей” так называемого крымского правительства а также “членов избирательных комиссий”, задействованных в так называемых местных выборах 2019 года и включает Сергея Даниленко, Лидию Басову и Екатерину Пыркову из “городской избирательной комиссии”, а также так называемого премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, “главу фактической власти” в Севастополе Михаила Развозжаева, Владимира Немцева и Екатерину Алтабаеву.

Читайте: ЕС продлил санкции против России на полгода

Собственность указанных лиц и организаций, подконтрольную США или американским гражданам, передадут в Управление по контролю за иностранными активами.

Ограничения блокируют активы, находящиеся под контролем США, и запрещают физическим лицам и компаниям осуществлять любые операции с фигурантами санкционного списка.

Ранее экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что крымские санкции сильно ударили по экономике РФ.

Источник: Министерство финансов США

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка