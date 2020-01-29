PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Евросоюз и ООН прокомментировали мирный план Трампа

Евросоюз намерен пересмотреть и оценить предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель.

Он подчеркнул, что решение палестино-израильского конфликта возможно лишь в рамках концепции двух государств с учетом законных требований палестинцев и израильтян, а также всех важных резолюций ООН и международно согласованных аспектов.

Читайте: “Сделка века”: Белый дом опубликовал план Трампа о мире на Ближнем Востоке

В ООН также сдержанно отреагировали на идею президента США. Представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша отметил, что организация придерживается позиции, выработанной годами в резолюциях Совета безопасности и Генассамблеи ООН.

Согласно им, создания двух государств – израильского и палестинского – должно быть произведено на основании границ 1967 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, которые сформируются в результате воплощения “сделки века” по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Deutsche Welle

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка