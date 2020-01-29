Евросоюз и ООН прокомментировали мирный план Трампа

Евросоюз намерен пересмотреть и оценить предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель.

Он подчеркнул, что решение палестино-израильского конфликта возможно лишь в рамках концепции двух государств с учетом законных требований палестинцев и израильтян, а также всех важных резолюций ООН и международно согласованных аспектов.

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В ООН также сдержанно отреагировали на идею президента США. Представитель генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша отметил, что организация придерживается позиции, выработанной годами в резолюциях Совета безопасности и Генассамблеи ООН.

Согласно им, создания двух государств – израильского и палестинского – должно быть произведено на основании границ 1967 года.