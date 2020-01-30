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Факты / Мир

Цены на нефть могут превысить $180 к 2050 году

В ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации Министерства энергетики США говорится о том, что к 2050 году цена на нефть марки Brent может составить $183 за баррель.

Такое подорожание ожидается в том случае, если отрасль столкнется с высокими издержками.

Также в прогнозе приводят и сценарий, в котором не предусмотрены значительные изменения в энергетическом законодательстве. В таком случае стоимость нефти может закрепиться на уровне $105.

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Если издержки добычи нефти будут низкими, то ее цена может опуститься до $46 за баррель.

В Управлении по энергетической информации ожидают, что уровень добычи нефти Соединенными Штатами достигнет 14 млн баррелей в сутки. Он сохранится до 2045 года.

К слову, из-за распространения нового типа коронавируса цены на нефть 27 января упали до минимума с октября 2019 года.

Источник: EIA

Фото: Dreamstime

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