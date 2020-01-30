Ціни на нафту можуть перевищити $180 до 2050 року

У щорічному прогнозі Управління з енергетичної інформації Міністерства енергетики США йдеться про те, що до 2050 року ціна на нафту марки Brent може скласти $183 за барель.

Таке подорожчання очікується у тому випадку, якщо галузь зіткнеться з високими витратами.

Також у прогнозі наводять і сценарій, в якому не передбачені значні зміни в енергетичному законодавстві. В такому випадку вартість нафти може закріпитися на рівні $105.

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Якщо витрати на видобуток нафти будуть низькими, то її ціна може опуститися до $46 за барель.

В Управлінні з енергетичної інформації очікують, що рівень видобутку нафти Сполученими Штатами досягне 14 млн барелів на добу. Він збережеться до 2045 року.

До слова, через поширення нового типу коронавірусу ціни на нафту 27 січня зменшилися до мінімуму з жовтня 2019 року.

Джерело: EIA