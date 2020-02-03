Катастрофа МАУ: Франция готова помочь Украине расшифровать черные ящики

Франция готова помочь Украине исследовать черные ящики сбитого в Иране самолета МАУ.

– Позиция Франции касательно возможности исследовать черные ящики во Франции является вполне положительной. Я об этом официально сообщил МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны – мы готовы, – заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон ранее касались этой темы.

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Этьен де Понсен отметил, что во Франции находится одна из лучших в мире лабораторий для анализа черных ящиков. Поэтому у страны есть техническая возможность и политическая воля это сделать.

Напомним, ранее директор по расследованию несчастных случаев иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию авиакастрофы МАУ в Тегеране.