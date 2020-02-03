Авиакатастрофа МАУ: Иран отказался передавать Украине доказательства

Директор по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию авиакастрофы МАУ в Тегеране.

Решение было принято после того, как аудиозапись, которую передали украинским экспертам, появилась в СМИ.

По словам Резаифара, публикация переговоров пилотов самолета является “странным шагом”.

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– Это действие украинцев привело нас к решению не делиться больше с ними доказательствами, – сказал он.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Ранее в СМИ появилась публикация переговоров пилотов самолета, который находился в воздухе одновременно со сбитым украинским лайнером.