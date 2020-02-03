Катастрофа МАУ: Франція готова допомогти Україні розшифрувати чорні скриньки

Франція готова допомогти Україні дослідити чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ.

– Позиція Франції щодо можливості дослідити чорні скриньки у Франції є цілком позитивною. Я про це офіційно повідомив Міністерство закордонних справ України. Якщо буде запит з українського боку – ми готові, – заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Він також додав, що президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон раніше торкалися цієї теми.

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Етьєн де Понсен зазначив, що у Франції знаходиться одна з найкращих у світі лабораторій для аналізу чорних скриньок. Тому у країни є технічна можливість та політична воля це зробити.

Нагадаємо, раніше директор з розслідування нещасних випадків іранської організації цивільної авіації Хасан Резаїфар заявив, що Іран більше не буде ділитися з Україною доказами з розслідування авіакастрофи МАУ в Тегерані.