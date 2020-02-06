Президент США Дональд Трамп после провала дела об импичменте выложил в своем Twitter шутливое видео.

В ролике американский лидер намекает на свое вечное президентство. На обложке журнала Time размещено много надписей TRUMP с годами следующих президентских выборов. После того, как камера доходит до 2048 года, появляется изображение самого Дональда Трампа.

Он стоит за трибуной, на которой постоянно меняются четырехлетние сроки будущих президентов. В конце видео число на трибуне заменяет надпись Трамп навсегда.

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Напомним, 5 февраля в Сенате США завершилось голосование по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Сенаторы отклонили обе статьи импичмента главы США. Таким образом Дональд Трамп будет оставаться на посту до следующих президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.