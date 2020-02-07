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Факты / Мир

Великобритания снимет с России часть санкций

Правительство Великобритании намерено снять с России и других стран часть торговых санкций после завершения переходного периода после выхода страны из ЕС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Департаментом международной торговли на сайте британского правительства.

В список российских товаров, с которых правительство Великобритании намерено снять антидемпинговие пошлины, попали следующие товары: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы и трубы бесшовные из черных металлов, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина.

Читайте: США опасаются вводить антироссийские санкции – Bloomberg

Кроме того, в списке также указаны товары, из которых пошлины сняты не будут.

Напомним, Великобритания окончательно вышла из ЕС 1 февраля.

Источник: Правительство Великобритании

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