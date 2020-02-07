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Велика Британія зніме з Росії частину санкцій

Уряд Великої Британії має намір зняти з Росії та інших країн частину торговельних санкцій після завершення перехідного періоду після виходу країни з ЄС.

Про це йдеться у заяві, опублікованій Департаментом міжнародної торгівлі на сайті британського уряду.

До списку російських товарів, з яких уряд Британії має намір зняти антидемпіндгові мита, потрапили такі товари: алюмінієва фольга, феросиліцій, труби і труби безшовні із заліза або сталі, трубопровідна арматура із заліза і сталі, сечовина.

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Крім того, в списку також зазначені товари, з яких мита зняті не будуть.

Нагадаємо, Велика Британія остаточно вийшла з ЄС 1 лютого.

Джерело: Уряд Великої Британії 

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