Велика Британія зніме з Росії частину санкцій

Уряд Великої Британії має намір зняти з Росії та інших країн частину торговельних санкцій після завершення перехідного періоду після виходу країни з ЄС.
Про це йдеться у заяві, опублікованій Департаментом міжнародної торгівлі на сайті британського уряду.
До списку російських товарів, з яких уряд Британії має намір зняти антидемпіндгові мита, потрапили такі товари: алюмінієва фольга, феросиліцій, труби і труби безшовні із заліза або сталі, трубопровідна арматура із заліза і сталі, сечовина.
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Крім того, в списку також зазначені товари, з яких мита зняті не будуть.
Нагадаємо, Велика Британія остаточно вийшла з ЄС 1 лютого.
Джерело: Уряд Великої Британії
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