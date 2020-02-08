Трамп звільнив свідків у справі про імпічмент

У США почалася хвиля звільнень високопосадовців, яку ініціював президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
Так, відомо, що глава США звільнив посла в ЄС Гордона Сондленда, який дав свідчення проти нього у справі про імпічмент.
– Я вдячний президенту Трампу за надану мені можливість служити, державному секретарю Майку Помпео за його постійну підтримку, а також професіоналам місії США в Європейському Союзі, – заявив Сондленд.
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Також було запропоновано залишити пост співробітнику Ради з національної безпеки Олександру Віндману і його братові Євгену.
Деякі американські ЗМІ пишуть про те, що причиною звільнення зазначених високопосадовців стали їхні свідчення проти Трампа у справі щодо імпічменту.
До слова, Дональд Трамп відреагував на провал справи щодо імпічменту жартівливим відео, на якому він залишається на посаді президента США десятиліттями.
Джерело: The New York Times